У понеділок, 3 квітня, до Києва в межах робочої поїздки прибула генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле.

Про це йдеться в Twitter першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової.

“Візит очільниці ЮНЕСКО до України є великим знаком підтримки наших зусиль щодо захисту та відновлення сфер культури, освіти, науки, молоді, спорту та медіа в державі. Ці питання знаходяться сьогодні на порядку денному”, – мовиться в дописі.

As a President of @ukr_nat honored to welcome in #Kyiv @AAzoulay. The visit of @UNESCO DG to #Ukraine is a huge sign of support for our efforts to protect & restore spheres of culture, education, science, youth, sport & media in 🇺🇦. These issues are on today’s agenda. pic.twitter.com/gb4Pb24HVq — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) April 3, 2023

Крім того, як повідомляли #Букви, сьогодні, 3 квітня, з неанонсованим візитом до України також прибув віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек. Посадовець вперше відвідав Україну після російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що 9 березня, у Києві відбулось урочисте відкриття першої у світі музичної кафедри ЮНЕСКО “Музика, освіта, наука – заради миру” в Національній музичній академії України. У відомстві пояснили, що дату події вибрано не випадково. 9 березня – день народження великого Кобзаря, символа української нації Тараса Шевченка. Планується, що виступ музикантів на Майдані Незалежності 9 березня стане традицією.