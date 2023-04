Про це йдеться в Twitter першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової.

“Візит очільниці ЮНЕСКО до України є великим знаком підтримки наших зусиль щодо захисту та відновлення сфер культури, освіти, науки, молоді, спорту та медіа в державі. Ці питання знаходяться сьогодні на порядку денному”, – мовиться в дописі.

As a President of @ukr_nat honored to welcome in #Kyiv @AAzoulay. The visit of @UNESCO DG to #Ukraine is a huge sign of support for our efforts to protect & restore spheres of culture, education, science, youth, sport & media in 🇺🇦. These issues are on today’s agenda. pic.twitter.com/gb4Pb24HVq

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) April 3, 2023