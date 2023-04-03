Віцеканцлер Німеччини прибув до України

Сьогодні, 3 квітня, віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек вперше після російського повномасштабного вторгнення приїхав до України.

Про це сповіщає Reuters, посилаючись на заяву міністерства енергетики та економіки Німеччини.

Зазначимо, що посадовець прибув до України з неанонсованим візитом.

Як повідомляється, на порядку денному — відновлення України, яка перебуває у стані війни з Російською Федерацією з моменту повномасштабного вторгнення Москви в державу 24 лютого 2022 року. Крім того, увага буде зосереджена на співпраці в енергетичній сфері.

Наголошено, що речник міністерства підтвердив візит. За його словами, Хабек, який також є міністром енергетики та економіки, прибув до Києва в понеділок вранці.

Нагадаємо, що 30 березня Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту, зокрема танки Leopard 2A6, десятки БМП Marder і танки для розмінування. У пресслужбі уряду ФНР зауважили, що Німеччина підтримує українську армію в тісній координації зі своїми партнерами та союзниками.

Варто зазначити, що 16 березня ФРН вже передала Україні додатковий пакет військової допомоги, до якого, зокрема увійшли артилерійські снаряди калібру 155 мм та ракети для систем MARS II.