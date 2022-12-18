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В «Укренерго» знову спростували фейки щодо експорту української електроенергії

В Національній енергетичній компанії "Укренерго" знову спростували поширену інформацію щодо нібито "відновлення експорту" та закликали дотримуватись "інформаційної гігієни".

Неділя, 18 грудня 2022, 15:59
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Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

Там зауважили, що російські пропагандисти продовжують кампанію з розповсюдження фейків про ніби-то “відновлення експорту”. Цього разу з публікацією підробного листа від керівника “Укренерго” Кудрицького на Міністерство енергетики.

Так, автори листа допустили низку помилок, зокрема вказали, що звертаються від “ради директорів” Укренерго, тоді як в українського системного оператора є лише Наглядова Рада та Правління.

Водночас “рада директорів” є в російського оператора мереж, від яких Україна від’єдналась 24 лютого назавжди, наголошують у пресслужбі.

“Це чергова невдала спроба переконати громадян, ніби-то у відключеннях електроенергії винні енергетики, а не 9 масованих хвиль російських атак”, -йдеться у дописі.

У компанії переконують, що насправді експорту електроенергії не відбувається з 11 жовтня, що можна перевірити на інформаційних майданчиках європейських мереж за посиланням. Та закликають усіх дотримуватися інформаційної гігієни та отримувати інформацію з офіційних джерел — державних установ та компаній.

Теги: експорт електроенергії, енергосистема, спростування фейків, Укренерго, фейки

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