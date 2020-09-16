В Умані на час святкування юдейського Нового року Рош га-Шана посилять протиепідемічні заходи.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

“Проводиться постійний контроль за доброустроєм у зоні святкування. Так, Уманське міськрайонне управління Держпродспоживслужби Черкащини розробило схему санітарного очищення території проживання та святкування хасидів: на 26-ти майданчиках встановили 104 контейнери для сміття, які обслуговує 9 одиниць автотранспорту”, – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що культові споруди забезпечені безконтактними термометрами, одноразовими рушниками, санітайзерами, антисептиками для рук, рідким милом, деззасобами, пульверизаторами для деззасобів.

Нагадаємо, 14 вересня на кордоні Білорусі та України застрягли понад 1,5 тисячі хасидів-паломників. Вони планували потрапити в Умань на святкування Рош га-Шана – єврейського нового року.