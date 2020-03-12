Про це повідомили в прес-службі мерії.
Раніше в місті рекомендували відкласти або скасувати несуттєві масові зібрання до 31 березня.
Також можлива відміна занять в школах і університетах і перехід на дистанційне навчання.
У Вашингтоні вже зафіксовано 10 випадків зараження коронавірусом.
“Станом на 7:00 вечора в середу, 11 березня, дані про коронавіруси округу (COVID-19) включають шість нових позитивних випадків, в результаті чого загальна кількість позитивних випадків захворювання в окрузі склала 10 осіб”, – повідомила мер.
- У Відні через коронавірус зачинились театри, опери та музеї.
- В Україні з 12 березня і до 3 квітня вводять карантин. У зв’язку з цим тимчасово закриваються навчальні заклади і діє заборона на масові зібрання (спортивних і культурних) за участю більш ніж 200 людей.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.