Про це повідомили в прес-службі мерії.

Раніше в місті рекомендували відкласти або скасувати несуттєві масові зібрання до 31 березня.

Також можлива відміна занять в школах і університетах і перехід на дистанційне навчання.

У Вашингтоні вже зафіксовано 10 випадків зараження коронавірусом.

“Станом на 7:00 вечора в середу, 11 березня, дані про коронавіруси округу (COVID-19) включають шість нових позитивних випадків, в результаті чого загальна кількість позитивних випадків захворювання в окрузі склала 10 осіб”, – повідомила мер.