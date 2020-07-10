У роботі додатку-месенджера Viber сьогодні стався масштабний збій. Але перевстановлювати чи видаляти додаток не потрібно, оскільки це не вирішить проблему.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Rakuten Viber в Україні, яке є в розпорядженні #Букв.

“Сьогодні вдень команда Viber отримала декілька запитів від користувачів платформи iOS стосовно проблем з роботою додатка на смартфоні. Ми провели власне внутрішнє розслідування, яке показало, що збій стався у роботі тисяч програм для iOS, зокрема Viber, Pinterest, Tik Tok, у всьому світі”, – наголошується в повідомленні.

У прес-службі уточнили, що це технічна проблема, яка незабаром буде вирішена.

“Просимо наших користувачів про терпіння та розуміння ситуації, що склалась. Будь ласка, не видаляйте і не встановлюйте повторно Viber – це не допоможе розв’язати проблему. Viber повернеться найближчим часом. Дякуємо за терпіння”, – наголошується в повідомленні.

Згідно з даними ресурсу DownDetector, проблеми в роботі додатку Viber (як і багатьох інших) спостерігалися по всьому світу. У користувачів не було доступу до Viber, вони не могли залогінитися, відправити або отримати повідомлення.

Наразі ситуація покращилася. Як повідомляється в Twitter-акаунті Viber, “проблема на iOS/iPhone, здається, була вирішена, і більшість додатків, включаючи Viber, працюють знову”.