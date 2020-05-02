Про це в Facebook повідомляє прес-центр Командування Медичних сил ЗСУ.
У повідомленні зазначили, що з початку епідемії коронавірусу в Україні, одужали 30 осіб. Двоє людей померли.
“На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 299 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні – 28. За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, – сказано в повідомленні.
Що стосується нового випадку зараження, то хворий військовослужбовець з Харківської області. Він лікується вдома під наглядом медиків. Його стан здоров’я кваліфікують, як “задовільний”, симптомів захворювання немає.
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