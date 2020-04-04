У Збройних силах України підтверджено третій випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Про це поінформували в прес-службі Командування Медичних сил ЗСУ.

Відзначається, що зараження підтвердили у другого військовослужбовця Київського гарнізону. Військовий із кінця березня лікувався в домашніх умовах з симптомами гострого респіраторного захворювання.

“У зв’язку зі збереженням субфібрильної температури було проведено два тестування (швидкий тест та ПЛР), які показали позитивний результат. Наразі стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби”, – наголошується в повідомленні.

Військовослужбовців, які контактували із хворим під час виконання службових обов’язків, відправили на самоізоляцію. Найближчим часом у них будуть взяті проби для проведення дослідження на можливе захворювання COVID-19.

Раніше коронавірус був підтверджений у військовослужбовця Київського гарнізону, який знаходився на самоізоляції з 23-го березня, тому що контактував із хворим чоловіком.

Про перший випадок зараження в ЗСУ стало відомо 2 квітня. Захворіла лікар Хмельницького військового госпіталю, яка з кінця березня лікувалася від гострої респіраторної інфекції.