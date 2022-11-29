Про це повідомив гендиректор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко у Facebook.
За його словами, його колеги вітали рішення міської влади Києва щодо встановлення ялинки без ілюмінацій і гірлянд, аби зекономити електроенергію: “Новорічна ялинка буде і буде максимально енерговідповідальною, але все одно святковою для всіх нас”, — йдеться в дописі.
Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що у період новорічно-різдвяних свят жодних масштабних святкувань у столиці не буде, однак у місті все ж встановлять “символічні” ялинки, зокрема й на Софійській площі.
Кличко наголосив, що країна живе в умовах воєнного стану, а тому жодних масових зібрань не може бути, насамперед з міркувань безпеки. Цьогоріч Київ не буде робити “найвищу” і “найкрасивішу” ялинку.
- Нещодавно мер Києва Віталій Кличко розповів про можливе встановлення головної ялинки України у столиці. Однак не всі кияни підтримали ідею столичного очільника та створили петицію проти встановлення ялинки у Києві. Менш як за добу вона набрала необхідну кількість підписів.
- Міська влада Києва заявила, що встановлюватиме головну ялинку країни лише після консультацій із Силами оборони і виключно коштом меценатів.