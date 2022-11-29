У центрі української столиці встановлять головну новорічну ялинку, яка буде "максимально енерговідповідальною".

Про це повідомив гендиректор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

За його словами, його колеги вітали рішення міської влади Києва щодо встановлення ялинки без ілюмінацій і гірлянд, аби зекономити електроенергію: “Новорічна ялинка буде і буде максимально енерговідповідальною, але все одно святковою для всіх нас”, — йдеться в дописі.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що у період новорічно-різдвяних свят жодних масштабних святкувань у столиці не буде, однак у місті все ж встановлять “символічні” ялинки, зокрема й на Софійській площі.

Кличко наголосив, що країна живе в умовах воєнного стану, а тому жодних масових зібрань не може бути, насамперед з міркувань безпеки. Цьогоріч Київ не буде робити “найвищу” і “найкрасивішу” ялинку.