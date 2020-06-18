У Закарпатській області посилять карантин і знову закриють міжобласне транспортне сполучення.

Про це голова Закарпатської обласної адміністрації Олексій Петров написав на своїй сторінці в Facebook.

“Щойно завершилося засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В останні дні в області фіксують антирекорди виявлених хворих з COVID-19. Кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення становить 32.07, при заявленому показнику, який необхідний для ослаблення карантину, не більше 12 осіб на 100 000 населення. Отже, комісія ТЕБ та НС вирішила заборонити на всій території області до поліпшення епідемічної ситуації та прийняття окремого рішення діяльність дитсадків, міжобласні перевезення”, – заявив він.

Також в області заборонили проведення поминок і весіль у приміщеннях за участі понад 10 осіб. Також будуть знову закриті фітнес-центри та басейни.

Крім того, знову відновитися робота контрольно-пропускного пункту на автомобільній трасі Київ-Чоп між Львівською та Закарпатською областями для проведення температурного скринінгу.

При цьому діяльність готелів, а також внутрішньообласне сполучення на Закарпатті поки не припиняється.