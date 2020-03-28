У Запоріжжі одужав перший пацієнт з COVID-19. 28 березня жінку виписали з лікарні.

Про це на повідомив голова Запорізької ОДА Віталій Туринок у Facebook.

“Радicна звiстка для усiєï Запорiзькоï областi! Перше одужання вiд Covid-19! Станом на 28.03 11:00 виписано додому з обласноï iнфекцiйноï лiкарнi жiнку, яка захворiла 15.03 (повернулась iз Єгипту)”, – написав він.

Голова ОДА також зазначив, що перед випискою жінку двічі перевірили на коронавірус. ПЛР-дослідження показали негативний результат.