Про це на повідомив голова Запорізької ОДА Віталій Туринок у Facebook.
“Радicна звiстка для усiєï Запорiзькоï областi! Перше одужання вiд Covid-19! Станом на 28.03 11:00 виписано додому з обласноï iнфекцiйноï лiкарнi жiнку, яка захворiла 15.03 (повернулась iз Єгипту)”, – написав він.
Голова ОДА також зазначив, що перед випискою жінку двічі перевірили на коронавірус. ПЛР-дослідження показали негативний результат.
- В Україні підтверджено 311 випадків COVID-19, з них 8 летальних.
- У Києві коронавірус підтвердили вже у 74 людей.
- У Тернопільській області кількість людей інфікованих коронавірусом COVID-19 збільшилась до 43.
- У Хмельницькому лабораторно підтвердили перший випадок зараження коронавірусом.