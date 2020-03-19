Перший підтверджений випадок нового атипового коронавірусу зафіксовано в Житомирі.

Про це повідомляє мер Житомира Сергій Сухомлин на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, хвороба була підтверджена у місцевого жителя 56–ти років, який нещодавно повернувся додому з Австрії.

Коронавірус був підтверджений лабораторно.

Водночас мер заявив, що стан хворого в даний момент є нормальним.

Крім того, місцева влада Житомира прийняла рішення перевіряти всіх людей, які повертаються в місто з-за кордону в рамках евакуації.

Детальніше про перший випадок коронавірусу у Житомирі. Gepostet von Сергій Сухомлин am Donnerstag, 19. März 2020