Про це повідомляє мер Житомира Сергій Сухомлин на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, хвороба була підтверджена у місцевого жителя 56–ти років, який нещодавно повернувся додому з Австрії.
Коронавірус був підтверджений лабораторно.
Водночас мер заявив, що стан хворого в даний момент є нормальним.
Крім того, місцева влада Житомира прийняла рішення перевіряти всіх людей, які повертаються в місто з-за кордону в рамках евакуації.
Детальніше про перший випадок коронавірусу у Житомирі.
Gepostet von Сергій Сухомлин am Donnerstag, 19. März 2020
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