Відповідне відео опублікували Сухопутні війська ЗСУ у Facebook.

Відтак, воїни роти ударних БПЛА “Ахіллес” 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка взяли в полон російського військового завдяки дрону.

Ворог помітив безпілотник та почав жестами показувати, щоб його не бомбили. Тоді українські військові скинули коптером йому записку з наказом здаватися та йти за дроном. Російський солдат погодився, попри те, що йому у спину стріляли його побратими. Піхота та розвідники супроводжували його аж до українських позицій.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що цей випадок доводить, що дрони в сьогоднішній війні відіграють дуже важливу роль. Розвідка, коригування артилерії, знищення техніки та навіть взяття окупантів у полон.