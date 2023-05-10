Відповідне відео опублікували Сухопутні війська ЗСУ у Facebook.
Відтак, воїни роти ударних БПЛА “Ахіллес” 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка взяли в полон російського військового завдяки дрону.
Ворог помітив безпілотник та почав жестами показувати, щоб його не бомбили. Тоді українські військові скинули коптером йому записку з наказом здаватися та йти за дроном. Російський солдат погодився, попри те, що йому у спину стріляли його побратими. Піхота та розвідники супроводжували його аж до українських позицій.
Очільник Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що цей випадок доводить, що дрони в сьогоднішній війні відіграють дуже важливу роль. Розвідка, коригування артилерії, знищення техніки та навіть взяття окупантів у полон.
- За добу російські окупанти обстріляли 15 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 63 цивільні об‘єкти, є загиблі та поранені.
- В Україні триває 441-ша доба повномасштабного вторгнення РФ, за цей період ЗСУ ліквідували понад 196 тисяч російських загарбників та тисячі одиниць ворожої техніки.
- Вночі сили української протиповітряної оборони знищили над Дніпропетровською областю три російські дрони-камікадзе Shahed-136/131 іранського виробництва.