Вакцина проти вірусу папілом, яку пропонують зазвичай представницям жіночої статі віком від 9 до 26 років, на 87% зменшує ризик виникнення раку матки.

Про це повідомляє ВВС.

Такими виявилися перші результати дослідження вчених із Cancer Research UK. На їх думку, це “історичний прорив”, який довів, що вакцина рятує життя.

Як правило, всі види раку шийки матки викликані певними вірусами. Тобто щеплення проти вірусу папіломи людини зможе змінити негативну динаміку. Тим, хто зробили відповідне щеплення, потрібно буде значно рідше здавати спеціальний тест на мазок з шийки матки.

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У світі рак шийки матки — четвертий вид онкологічного захворювання серед жінок. Через рак матки щороку помирають понад 300 тисяч жінок. При цьому, дев’ять з десяти смертей — серед жінок, які живуть в країнах з низьким та середнім рівнем доходу.

У деяких країнах, як, наприклад, у Великій Британії, щеплення проти вірусу папіломи людини, пропонують дівчаткам віком від 11 до 13 років, а з 2019 року — хлопцям. Важливо, що вакцина лише запобігає поширенню інфекції, а не вбиває вірус. До того ж щеплення важливо робити до початку сексуального життя.