Усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є взаємозамінними — люди, яким зробили перше щеплення препаратом Covishield можуть отримати другу дозу вакциною AstraZeneca-SKBi.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України з посиланням на рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Зазначається, що вакцину під торговою маркою Covishield, яка випускається в Індії за ліцензією компанії AstraZeneca, можна замінити південнокорейським препаратом AstraZeneca-SKBio.

“Людям, яким зробили перше щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові, можна робити друге щеплення вакциною AstraZeneca, виробленою на інших виробничих майданчиках”, – заявили у відомстві.

У МОЗ підкреслили, що ці препарати є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними.

Однак експерти попереджають, що вакцини різних типів та створені різними компаніями не є взаємозамінними. Тобто людей, які отримали першу дозу векторної вакцини Covishield, не можна щепити другою дозою вакцини іншого типу, наприклад мРНК-вакциною від Pfizer/Biontech або інактивованою вакциною CoronaVac/Sinovac, бо щодо цих препаратів недостатньо даних про взаємозамінність та вони можуть відрізнятися за технологіями виготовлення.

“МОЗ гарантує, що вакцина для другого щеплення всім, хто щепився першою дозою, буде в достатній кількості та доступною”, – заявили у відомстві.

Також там нагадали, що міністерство збільшило інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca до 12 тижнів. Відповідно, щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19 повинно розпочатись не раніше ніж в середині травня для осіб, які були щеплені в Україні першими.