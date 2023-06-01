ВАКС вдвічі зменшив заставу ексголові ДФС Насірову: з 523 до 261 млн грн

Сьогодні, 1 червня, судді ВАКС частково задовольнили клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого обвинувачують у ймовірному отримані хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям Олега Бахматюка.

Джерело: Центр протидії корупції.

Як повідомляється, замість встановлених раніше 523 млн грн застави тепер він має внести 261 млн грн. Якщо Насіров не внесе заставу, він буде перебувати під вартою щонайменше до 30 липня 2023 року.

Сам Насіров стверджував, що він не має можливості внести заставу, оскільки розмір застави у 523 млн не відповідає його майновому стану. Крім цього він, нібито, має проблеми із здоровʼям, а в СІЗО йому не можуть забезпечити належну медичну допомогу.

Насіров також повідомив, що на його думку запобіжний захід є шантажем з боку прокурорів, який направлений на те, щоб він здав вище керівництво.

Раніше слідча суддя Задорожна ще до передачі справи до суду зменшила заставу Насірову з 523 млн до 107 млн грн.

У ЦПК вважають, що це сталося, доки увага багатьох людей була прикута до викриття багатомільйонної корупції у Верховному Суді. Припускається, що це може бути лише збігом.

Рішення Задорожної суперечить ухвалі слідчої судді Мовчан, яка місяць тому залишила Насірова під вартою до 5 червня із заставою у 523 млн грн. Також слідча суддя Мовчан вказала, що саме сума у 523 млн грн може забезпечити належну поведінку Насірова. Вона дійшла висновку, що 523 млн грн не є непомірною заставою для ексголови ДФС.

Однак апеляція зупинила виконання цього рішення на час розгляду апеляційної скарги.