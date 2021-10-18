Про це ексміністр повідомив у коментарі #Буквам.

“Сьогодні відбулося фінальне засідання суду, на якому було оголошено вирок у справі щодо 20-відсоткової знижки на портові збори. Суд визнав мене невинним та спростував усі звинувачення прокуратури”, – сказав ексміністр інфраструктури.

За словами Володимира Омеляна, минулого року до нього звернулися з Офісу президента із пропозицією “обійняти одну з високих посад із гарним фінансовим забезпеченням в обмін на припинення критики Зеленського та голови Офісу Андрія Ярмака”.

“Я відмовився це робити. Тоді мені пояснили, що проти мене будуть кримінальні переслідування. І дійсно через тиждень до мене прийшло ДБР із обшуками”.

Сам судовий розгляд у цій справі тривав з листопада 2020 року.

За словами Омеляна, сьогоднішнє рішення ВАКС є правильним, адже якби було інакше, – це б означало зупинення будь-яких реформ в Україні.

“Щодо 20-відсоткової знижки – це лише перший етап. Цей портовий збір треба і надалі знижувати, до наші порти є одними з найдорожчих у світі – вони фактично конкурують із румунськими та російськими портами”, – сказав Володимир Омелян.

За словами ексміністра, таке рішення ВАКС говорить про те, що суд не став інструментом боротьби з політичними опонентами президента Володимира Зеленського.

Варто зазначити, що прокуратура все ще має право на апеляцію протягом 30 днів.

“Але після того, як ВАКС розніс усі звинувачення прокуратури, то шанси в апеляції мізерні”, – підсумував колишній очільник Міністерства інфраструктури Володимир Омелян.

Справа про портовий збір

Нагадаємо, що 16 листопада 2020 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосив обвинувачення колишньому міністру інфраструктури Володимирові Омеляну. Його звинуватили у незаконних діях, які призвели до недоотримання бюджетом 30,5 млн гривень.

За версією слідства, в грудні 2017 року Омелян видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Один із цих зборів – адміністративний – є дохідною частиною державного бюджету, і змінювати його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

У 2018 році через зменшення адміністративного збору бюджет отримав тільки 173,1 млн замість очікуваних 203,5 млн гривень.

Омеляна обвинувачували за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу – видання службовою особою нормативно-правового акта, що зменшує надходження бюджету всупереч закону.