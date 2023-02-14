​Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив до 10 років ув'язнення волі Сергія Олексієнка. Саме за його пособництва ексочільник Держагентства лісових ресурсів часів колишнього президента та державного зрадника Януковича Віктор Сівець та його дружина Марина Журавльова отримали хабарів на суму 10,9 мільйона євро.

Про це повідомляють пресслужби САП та ЦПК у Telegram.

Зазначається, що суд засудив колишнього керівника підприємства до 10 років позбавлення волі, за пособництва якого ексочільник Держагентства лісових ресурсів отримав понад 116 млн грн неправомірної вигоди.

Рішення ВАКС виніс 14 лютого. Як зазначили у ЦПК, йдеться про Сергія Олексієнка.

Розглянувши докази сторін, суд погодився з позицією прокурора та визнав колишнього директора приватного товариства винним у хабарництві та відмиванні доходів – ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Відтак, Олексієнка також позбавили права займати адміністративно-господарські посади строком на 3 роки та поєднав покарання з конфіскацією майна. Також суд застосував спецконфіскацію на суми 1,441 млн доларів та 1,220 млн євро, які розміщено на рахунках дружини Сівця у Швейцарії.

Вирок суду можна оскаржити впродовж 30 днів.