Міністерство економіки оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 29,25 грн/л та дизпального — 26,84 грн/л, на підставі яких розраховується гранична вартість реалізації пального на роздрібних АЗС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

З урахуванням максимальної торгової націнки гранична вартість бензинів не повинна перевищувати 34,25 грн/л, дизельного пального — 33,84 грн/л.

Проти середини січня 2022 року середня ціна на бензин підвищилася на 1,33 грн/л, на дизельне пальне — на 1,68 грн/л.

Довідка. З травня в Україні запровадили державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне пальне з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення. Здійснювати розрахунки зобов’язали НАК “Нафтогаз України”. Компанія подає розрахунки до Міністерства економіки тричі на місяць. Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень на ДП.