Компанія Tesla Ілона Маска втратила 50 млрд доларів від своєї вартості після заходу, на якому бізнесмен анонсував випуск бюджетного електромобіля вартістю близько $25 тисяч.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, інвестори очікували, що на широко розрекламованому заході “Battery Day” Ілон Маск зробить два важливі оголошення: про розробку нової батареї для електромобілів, яка забезпечить запас ходу “в мільйон миль” і буде розрахована на 10 і більше років; а також щодо конкретних цілей зі зниження витрат, виражених у доларах за кіловат-годину (що в кінцевому підсумку знизить ціну електромобіля до рівня нижче, ніж у бензинового авто).

Але зазначені заяви не прозвучали. Замість цього Маск анонсував бюджетний автомобіль вартістю близько $25 тисяч (протягом приблизно 3 років), а також заявив, що знизити вартість електромобіля планується за рахунок підвищення ефективності акумуляторних батарей. Він пообіцяв протягом декількох років удвічі скоротити витрати на акумуляторні батареї за допомогою нових технологій.

Однак дані обіцянки Маска не викликали ентузіазму в інвесторів через відсутність конкретики, і курс акцій компанії Tesla пішов вниз. Як заявив у коментарі агентству аналітик інвестиційної компанії Roth Capital Partners Крейг Ірвін, в озвучених Маском пропозиціях “не було нічого конкретного”.

Через деякий час після заяв Маска акції компанії Tesla знизилися на 5,6%, а після завершення торгів ще на 6,9%, обваливши ринкову капіталізацію Tesla на $50 млрд.

Як зазначає Reuters, Tesla часто не виконувала виробничі цілі, поставлені Маском.

Підприємець сам визнав, що його компанія не повністю досягла амбітних цілей з виробництва електромобілів, акумуляторів і вдосконалення виробничого процесу.

У планах Tesla – виробляти до 20 млн електромобілів на рік.

Варто відзначити, що цього року вся автомобільна промисловість світу планує поставити на ринок близько 80 млн автомобілів.