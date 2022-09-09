Українського письменника Юрія Андруховича загейтили у мережі через його публічну дискусію з російським письменником Михайлом Шишкіним на тему війни в Україні. Думки громадян розділилися. Одні не вбачають у подібних рішеннях нічого поганого, втім більшість засуджує вчинок українця.

Про це повідомляють #Букви.

8 вересня 2022 року соцмережами почали ширитися повідомлення, що Андрухович візьме участь у дискусії про повномасштабну російсько-українську війну з росіянином Шишкіним під час норвезького фестивалю Bjørnsonfestivalen.

Після цієї звістки українці критикою відреагували на таку подію. У коментарі “Суспільному” Андрухович заявив: “Поділяю ту точку зору, що українським митцям варто відмовлятися від спільних подій з російськими, але в той час я думаю, що іноді варто робити винятки. Я зробив цілком свідомий виняток для Михаїла Шишкіна, оскільки передусім цей письменник дуже чітко виявляє свою позицію проти Путіна, проти російської агресії. А передусім — не живе в Росії десь понад 20 років і завжди послідовно, переконливо критикує путінський режим”

За словами українського письменника, він “по-своєму сканував цю людину [Шишкіна]”, хоч вони й давно знайомі, проте Юрій відстежував, як він поводиться: “До гейту ніколи не можна бути готовим. У цьому випадку йдеться і не про українську аудиторію, а про західну, про норвезьку. Ідеться не про каламутну людину, а про хорошого письменника, який дуже чітко виявляє свою позицію”, — зазначив Андрухович.

Бесіда Андруховича з Шишкіним проходила в норвезькому місті Молде під час літературного фестивалю. На сайті, присвяченому фестивалю, зазначається, що тему розмови присвятили війні в Україні та її передумовам. Модератором зустрічі виступив польський письменник та журналіст Вітольд Шабловський. Водночас відповідне повідомлення зʼявилося на сторінці у Facebook Українського інституту книги.

Шабловський зазначив: “Багато людей вважає, що з письменниками з Росії не потрібно розмовляти. Водночас Михайло Шишкін говорив, що просить вибачення в українців за те, що Путін робить від імені Росії”.

Відреагувавши на звістку, більшість українських культурних діячів та пересічних громадян розкритикувала Андруховича. Втім, були й ті, хто поставився до новини нейтрально, апелюючи до того, що Шишкін з 1995 року проживає у Швейцарії та відмовився представляти РФ на міжнародному книжковому ярмарку США “BookExpo America 2013”, а також критикував незаконну анексію Криму.

В українському проєкті “Твоя підпільна гуманітарка” заявили, що прибирають зі свого YouTube-каналу розмову з Андруховичем: “Співпраця з росіянами під час геноциду українського народу — вчинок лицемірний, неприпустимий і просто мудацький. Дякую за розуміння”, — йдеться в повідомленні.

Також там додали, що Шишкін — давній і послідовний апологет позиції “not all Russians”. Саме йому належить зловісний есей “Don’t Blame Dostoyevsky”, що спричинив хвилю обговорень “несправедливого кенселу російських діячів культури в Україні”, зокрема у царині перейменування вулиць та знесення пам’ятників.

“Словом, Шишкін — такий самий “хороший рускій”, що вельми талановито намагається перетягнути відповідальність за злочини проти людства із тих, хто їх вчинив, на “злочинну владу”. Наша редакція кардинально не поділяє цієї риторики. Нам невідомі причини, чому пан Юрій вирішив легітимізувати цього російського ліберала. Втім, після публічних пояснень його позиції, вважаємо своє рішення правильним”, — наголосили в “гуманітарці”.

У своєму Facebook письменниця Тетяна Малярчук написала: “Брала участь у заходах, де російські дисиденти теж були, тому що вирішила, що у тому контексті моя присутність буде більш корисна ніж відмова, про яку ніхто ніколи не дізнається. У межах одного фестивалю таке теж траплялося. Іноді я дізнавалася про російських учасників в останню хвилину, бо неможливо все проконтролювати — і що? Краще було гримнути дверима?”.