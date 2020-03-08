Про це повідомила служба друку Святого престолу.
“Відповідно до розпоряджень італійської влади було вжито заходів щодо недопущення поширення коронавірус нового типу, які включають закриття в цілях обережності до 3 квітня ватиканських музеїв, управління по розкопках, музеїв папських вілл і музейних центрів при папських базиліках”, – йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що підтверджується виявлення поки єдиного випадку зараження на коронавірус на території папського міста-держави. У зв’язку з цим п’ять чоловік, які мали контакт з інфікованим, поміщені в карантин.
- Раніше у Ватикані був підтверджений перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
- Раніше з’явилася інформація про нездужання Папи Римського Франциска. Повідомлялося, що 83-річний понтифік скасував ряд офіційних заходів і аудієнцій через погане самопочуття і вирішив працювати з резиденції.
- Згодом в ЗМІ були оприлюднені повідомлення, що Папу Римського перевірили на коронавірус і отримали негативний результат.