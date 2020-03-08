Ватиканські музеї і всі музеї при папських базиліках в Римі закриваються до 3 квітня з метою запобігання поширенню нового коронавірусу.

Про це повідомила служба друку Святого престолу.

“Відповідно до розпоряджень італійської влади було вжито заходів щодо недопущення поширення коронавірус нового типу, які включають закриття в цілях обережності до 3 квітня ватиканських музеїв, управління по розкопках, музеїв папських вілл і музейних центрів при папських базиліках”, – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що підтверджується виявлення поки єдиного випадку зараження на коронавірус на території папського міста-держави. У зв’язку з цим п’ять чоловік, які мали контакт з інфікованим, поміщені в карантин.