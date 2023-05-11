Державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін заявив у середу, 10 травня, що так звана "секретна миротворча місія" Святого Престолу, покликана завершити війну РФ в Україні, продовжує тривати.

Про це пише ANSA.

“Зміни вже помітні, проте, звичайно, вони на конфіденційному рівні. Я щиро вірю, що справа буде рухатися вперед”, – сказав Паролін.

Як повідомляли #Букви, 30 квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні Росії проти України. Він також додав, що готовий допомогти репатріювати українських дітей, незаконно вивезених до Росії або на тимчасово окуповані українські території.

“Коли її буде оприлюднено, я розповім про це. Я думаю, що мир завжди досягається шляхом відкриття каналів. Ви ніколи не можете досягти миру через блокування… Це нелегко”, – додав він.

Водночас, за словами посадовця, який говорив на умовах анонімності, президент України Володимир Зеленський ” не погоджувався на такі дискусії від імені України”.

“Якщо переговори відбуваються, то без нашого відома чи нашого благословення”, – повідомило джерело.

Відтак, і Київ, і Москва заперечили участь в цій ініціативі. Натомість у середу Паролін наголосив, що “це не були спростування”.

“Вони сказали, що нічого про місію не знають, але потім з’ясувалося, що то було непорозуміння”, – сказав держсекретар Ватикану.

Варто зазначити, що 30 квітня Папа Римський Франциск завершив триденний візит до Угорщини недільною службою на площі Лайоша Кошута в Будапешті. Зокрема понтифік звернувся до Пресвятої Діви, щоб вона “зглянулася над народами, що страждають”, згадавши українців та росіян.

Відколи Росія повномасштабно вдерлася в Україну в лютому 2022 року, Франциск закликав до миру практично щотижня та неодноразово висловлював бажання виступити посередником між Києвом і Москвою. Його пропозиція поки що не принесла результату.