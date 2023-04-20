У США відновлюють зйомки фільму "Іржа" з Алеком Болдвіном, які були призупинені у 2021 році, коли актор вистрілив з реквізитної зброї в українську операторку Галину Хатчінс, внслідок чого вона загинула.

Про це інформує CNN.

Повідомляється, що зйомки будуть проходити на кіноранчо в Монтані.

Зазначено, що продюсером фільму виступить чоловік загиблої. Таке рішення було зазначене в домовленостях між Болдвіном та родиною Хатчінс. Крім того, режисер Джоел Соуза, який також отримав поранення в той день, продовжить працювати над кінофільмом.

Нагадаємо, що у 2021 році Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.

Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб, 42-річну операторку Галину Хатчінс відправили авіацією в лікарню міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.

Болдвін стверджував, що не знав, що пістолет, з якого він стріляв на знімальному майданчику, містить бойові патрони. Адвокат Болдвіна назвав рішення прокуратури щодо звинувачення “жахливою судовою помилкою”.

“Це рішення спотворює трагічну смерть Галини Хатчінс і є жахливою судовою помилкою. У містера Болдвіна не було підстав вважати, що бойова куля була в пістолеті або десь на знімальному майданчику”, – сказав адвокат Люк Нікас.

А також зазначив, що актор покладався на професіоналів, з якими працював, які запевнили його, що в пістолеті немає бойових набоїв. “Ми будемо боротися з цими звинуваченнями і переможемо”, – наголосив адвокат актора.

У короткому звіті про розслідування смерті Хатчінс, офіційно підписаному головним медичним слідчим штату Нью-Мексико, причиною смерті вказано “вогнепальне поранення грудної клітини”, а способом смерті вказано “нещасний випадок”.

У звіті щодо експертизи ФБР мовиться про те, що зі зброї не можна було вистрілити під час перевірки ФБР її нормального функціонування, не натиснувши на спусковий гачок, коли пістолет було зведено. У звіті також зазначено, що під час випробувань пістолет вийшов з ладу після того, як зламалися внутрішні деталі, внаслідок чого пістолет вибухнув у зведеному положенні, без натискання на курок.

У серпневому інтерв’ю CNN Болдвін переклав відповідальність за трагедію на Ханну Гутьєррес-Рід, яка працювала у фільмі зброяркою й асистенткою реквізиту, а також на асистента режисера Дейва Холла, який передав йому зброю.

Метью Хатчінс, чоловік загиблої Галини Хатчінс, описав її смерть як “жахливий нещасний випадок” у заяві під час угоди. Знімання фільму “Іржа” мало відновитися у січні цього року, а Метью Хатчінс має приєднаєтися як виконавчий продюсер фільму в межах угоди.