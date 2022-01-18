Вчені Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) винайшли новий біопринтер. Апарат за допомогою біочорнил змішуються з живими клітинами людини.

Про це повідомили в NASA.

Поки фахівці проводять тестування з новим приладом, який отримав назву Bioprint FirstAid. Зовнішньо він схожий на пістолет. Біочорнила формують медичний пластир, який змішується із клітинами шкіри астронавтів. Живі клітини потрібні для того, щоб організм потерпілого не відторгнув тканини.

Надрукована “тканина” застигає дуже швидко. Тому нею можна покрити не тільки порізи, а й опіки. В результаті вчені створили досить міцний матеріал, що нагадує гіпс.

“Звичайні бинти не завжди можуть бути в космосі. Наприклад, у разі порушення постачання вантажів на МКС є ризик, що медичні приналежності закінчаться, а будь-яка рана для астронавтів дуже небезпечна через сильну кровотечу в умовах невагомості”, – додали автори проєкту.

Першу партію біопринтерів відправили космонавтам на корабель SpaceX. Вони будуть тестувати наскільки такі бинти ефективні в космосі.