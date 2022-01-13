Астрономи виявили, що супутник Сатурна Мімас, можливо, приховує "невидимий" океан, похований під майже 20 милями льоду.

Про це йдеться на сайті наукового журналу New Scientist.

Мімас, найближчий із “великих” супутників Сатурна, має діаметр 246 миль і є найменшим астрономічним тілом, яке, як відомо, все ще має круглу форму через само гравітацію.

На знімках Мімаса немає жодних натяків на наявність рідкої води, але моделювання, проведене Південно-Західним дослідницьким інститутом у Колорадо, припускає, що вона ховається глибоко під крижаним покривом.

Мімас, також відомий як Сатурн I, має загальну площу поверхні трохи менше за площу Іспанії. На його поверхні немає свідчень танення, які астрономи очікують побачити у світі із прихованим океаном.

“Коли ми дивимося на Мімас, він здається маленьким, холодним, мертвим каменем”, – зазначила провідний автор дослідження Алісса Роден.

Крім того, що він не має ознак існування океану, жодна з прийнятих теоретичних моделей утворення Місяця не передбачає, що він повинен мати океан.

Однак спостереження 2014 року, зроблені Кассіні, показують, як Місяць коливається під час його обертання, що свідчить про те, що під льодом відбувається щось дивне.

Астрофізики виконали моделювання того, як внутрішня частина супутника нагрівається під впливом гравітації Сатурна. Нагріву було достатньо, щоб підтримувати глобальний океан рідкої води на глибину приблизно 28 км нижче за товсту кірку льоду.