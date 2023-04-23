Вчені виявили тисячі невідомих вірусів у підгузках немовлят

Дослідження використаних підгузків данських немовлят надали безліч інформації про раніше невідомі віруси — і найкраще уявлення про структуру дитячого кишкового мікробіому.

Про це повідомляє Washington Post.

У журналі Nature Microbiology міжнародна група дослідників заявила, що виявила 10 000 нових вірусів у дитячих фекаліях.

647 здорових однорічних дітей Данії брали участь у тривалому дослідженні на астму та хронічні запальні захворювання. Результати дослідження використаних підгузків дали різноманітний набір вірусів — багато з яких ще не описані наукою. Загалом дослідники виявили 10 000 видів вірусів із 248 сімейств вірусів; з цих сімей тільки 16 були вже відомі.

Вірусів було у 10 разів більше, ніж видів бактерій; 90% з них були бактеріофагами, що атакують бактерії, а не клітини людини. Вони не спричиняють захворювань, натомість вважається, що формують конкурентні здібності бактерій та врівноважують бактеріальні популяції в мікробіомі кишечника.

Наша гіпотеза полягає в тому, що через те, що імунна система ще не навчилася відокремлювати “зерна від плевел” у віці одного року, виникає надзвичайно велика різноманітність кишкових вірусів, і, ймовірно, це необхідно для захисту від хронічних захворювань, таких як астма та діабет, у пізнішому віці, – зазначив автор дослідження Шираз Шах.

Дослідники назвали нещодавно ідентифіковані сімейства вірусів на честь 232 немовлят, зокрема Amandaviridae, Benjaminviridae та Irisviridae.