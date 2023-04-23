російсько-українська війна
19:47 Росіяни зазнали великих втрат на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:28 Міністерка оборони: Іспанські танки Leopard 2 вже прямують до України
18:34 Вчені виявили тисячі невідомих вірусів у підгузках немовлят
18:13 Ультраоброблені продукти та червоне м’ясо є провідною причиною зростання діабету 2 типу — дослідження
17:18 Папа Римський закликав світ не забувати про українців, які страждають від російського нападу
16:49 У Закарпатській області затримано 11 призовників, які збиралися до ЄС
16:16 Франція та інші союзники евакуюють своїх дипломатів і громадян із Судану після США
15:46 Європейський Союз розглядає заборону транзиту багатьох товарів через Росію — Bloomberg
14:55 США проведуть модернізацію винищувачів F/A-18
14:24 «Я пожертвував Україні $100 млн» – Ілон Маск відповів Стівену Кінгу
14:23 За минулу добу росіяни завдали 70 ударів з артилерії по Запорізькій області: є постраждалий
14:06 У Софійському соборі презентували виставку, присвячену загиблим бійцям із бригад територіальної оборони
14:03 В Україні розглядають запровадження 12-річної системи освіти з 2024 року – МОН
13:28 У Кенії пастор секти заморив голодом понад 20 людей за обіцянку «зустрітися з Ісусом»
13:21 Екранізації God of War i Horizon будуть розроблені за мотивами серіалу The Last of Us
12:47 Кіпр заморозив рахунки осіб і компаній, які допомагали російським олігархам обходити західні санкції
12:41 Усіх співробітників посольства США в Судані евакуйовано – Білий дім
12:04 У Twitter після неоголошеної зміни політики контрольовані державами ЗМІ раптово стали набирати підписників — DFRLab
12:03 Прем‘єра мультфільму «Мавка. Лісова пісня» в кінотеатрах Німеччини відбудеться українською мовою
11:16 У Латвії виділили 4 млн євро на навчання українських переселенців латиській мові
10:33 Вночі російські війська завдали ракетного удару по Слов’янську
09:31 Харківщина: росіяни завдали ракетних ударів по області – пошкоджено будинки та автомобілі
09:06 За сприяння уряду Франції у прифронтових регіонах України з‘являться модульні лікарні – МОЗ
08:41 Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували майже 700 окупантів
07:35 23 квітня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:15 Місцями туман та незначні опади: прогноз погоди на 23 квітня
01:01 Понад 60 населених пунктів Донеччини залишилися без води через російські удари
00:03 Внаслідок російських обстрілів Харкова та області постраждалих немає — ДСНС

22 квітня

23:42 Байден пообіцяв Південній Кореї вжити заходів для її захисту від ймовірної ядерної атаки з боку КНДР — ЗМІ

Вчені виявили тисячі невідомих вірусів у підгузках немовлят

Дослідження використаних підгузків данських немовлят надали безліч інформації про раніше невідомі віруси — і найкраще уявлення про структуру дитячого кишкового мікробіому.

Неділя, 23 квітня 2023, 18:34
Підтримати

Про це повідомляє Washington Post.

У журналі Nature Microbiology міжнародна група дослідників заявила, що виявила 10 000 нових вірусів у дитячих фекаліях.

647 здорових однорічних дітей Данії брали участь у тривалому дослідженні на астму та хронічні запальні захворювання. Результати дослідження використаних підгузків дали різноманітний набір вірусів — багато з яких ще не описані наукою. Загалом дослідники виявили 10 000 видів вірусів із 248 сімейств вірусів; з цих сімей тільки 16 були вже відомі.

Вірусів було у 10 разів більше, ніж видів бактерій; 90% з них були бактеріофагами, що атакують бактерії, а не клітини людини. Вони не спричиняють захворювань, натомість вважається, що формують конкурентні здібності бактерій та врівноважують бактеріальні популяції в мікробіомі кишечника.

Наша гіпотеза полягає в тому, що через те, що імунна система ще не навчилася відокремлювати “зерна від плевел” у віці одного року, виникає надзвичайно велика різноманітність кишкових вірусів, і, ймовірно, це необхідно для захисту від хронічних захворювань, таких як астма та діабет, у пізнішому віці, – зазначив автор дослідження Шираз Шах.

Дослідники назвали нещодавно ідентифіковані сімейства вірусів на честь 232 немовлят, зокрема Amandaviridae, Benjaminviridae та Irisviridae.

Теги: бактерії, вірусу, дослідження, Імунітет, немовлята, організм

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook