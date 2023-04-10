Багато осіб страждають від нічної пітливості. Проте для деяких це може свідчити про серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це мовиться у матеріалі лікарки Массачусетської загальної лікарні та медичної журналістки Тріші Пасріча у The Washington Post.

Нічне потовиділення є звичайним явищем. Проте є кілька причин, про які слід пам’ятати.

Нормальна температура людського тіла становить 36,6 -37,0 °C, але ця температура змінюється протягом доби. Безпосередньо перед сном температура нашого тіла починає падати і досягає найнижчої позначки приблизно у 36,5 °C десь за три години до того, як ми прокидаємося.

Це мінімальне падіння, але щоб підтримувати таку температуру тіла, багато осіб зазвичай компенсують це потовиділенням вночі, особливо якщо зовнішня температура занадто висока.

Хоча нічна пітливість зазвичай не пов’язана з гіршими наслідками для здоров’я, проте, якщо ви щоранку прокидаєтеся повністю змоклими, настав час поговорити з лікарем.

Коливання гормонів

Однією з найважливіших причин нічної пітливості є менопауза.

Менопауза є нормальною частиною жіночого життя, коли менструальний цикл закінчується, зазвичай у віці від 45 до 55 років. Цей перехід включає коливання гормонів і зміни в організмі, які можуть тривати кілька років.

Серед найбільш класичних симптомів – припливи з нічною пітливістю, якими може страждати половина всіх жінок. Припливи та нічну пітливість важко відрізнити одне від одного. Загалом припливи можуть виникнути в будь-який час і стосуються раптового відчуття жару та почервоніння у всьому тілі, яке, як вважають, спричинене раптовими змінами в частині мозку, відповідальній за контроль температури тіла.

Вони також пов’язані з потовиділенням — знову ж таки, це спосіб, яким наше тіло компенсує це відчуття тепла. Коли припливи виникають вночі, вони можуть проявлятися як потовиділення під час сну.

Якщо ваша нічна пітливість регулярно заважає вам отримати належний відпочинок, може допомогти гормональна терапія. Дослідження показали, що гормональна терапія може зменшити частоту цих симптомів майже на 75%, але лікування пов’язане з підвищеним ризиком певних ускладнень, таких як інсульт, тому важливо обговорити плюси і мінуси з лікарем.

Інші гормональні проблеми також можуть спричинити нічну пітливість і впливати однаково на чоловіків і жінок, наприклад гіперактивність щитовидної залози або гіпертиреоз. Нічна пітливість через гіпертиреоз часто супроводжується іншими симптомами, такими як діарея, нервозність або прискорене серцебиття, і слід негайно обговорити це з лікарем, оскільки існує кілька ефективних методів лікування.

Побічна дія ліків

Ви нещодавно почали приймати новий препарат? Це може бути причиною вашої нічної пітливості.

Підвищене потовиділення спостерігається приблизно у 10-15% осіб, які приймають певні ліки, і якщо нічне потовиділення нестерпне, прийнятною ідеєю може бути перехід до іншого класу.

Більш небезпечним є сценарій, якщо у вас діабет і ви приймаєте інсулін перед сном або інші гіпоглікемічні препарати. У цих випадках нічна пітливість може бути ознакою низького рівня цукру в крові. Якщо це станеться, перевірте свій рівень під час появи симптомів, і якщо він низький, обговоріть з лікарем можливе коригування ліків якнайшвидше.

Інфекція та рак

Багато видів інфекцій і раку пов’язані з нічною пітливістю.

Туберкульоз або малярія.

Бактеріальні інфекції, особливо якщо вони присутні в крові, можуть викликати нічну пітливість і можуть супроводжуватися лихоманкою та іншими ознаками, такими як біль у спині або новий шум у серці, залежно від джерела інфекції.

Вірус імунодефіциту людини є типовою причиною нічної пітливості, пов’язаної з інфекцією, яка часто супроводжується лихоманкою внаслідок гострої ВІЛ-інфекції або пізніших ускладнень.

Ерліхіоз або хвороба Лайма.

Пацієнти з Covid-19 можуть страждати на нічну пітливість, хоча вона нечаста (спостерігається приблизно у 2% пацієнтів) і рідко є єдиною ознакою інфекції.

Деякі види раку, такі як лімфома Ходжкіна, класично пов’язані з нічною пітливістю. Це одна з найбільш тривожних причин симптому — і трапляється частіше серед молодих людей, від пізнього підліткового віку до 30 років, або у літніх осіб. Особи з лімфомою можуть мати помітно збільшені лімфатичні вузли, і крім сильного нічного потовиділення помічають, що втрачають вагу без жодних зусиль, постійно відчувають себе виснаженими або мають часту лихоманку, яку не можуть пояснити, — усе це підтверджує необхідність невідкладної медичної допомоги.

Хоча багатьом особам із випадковою нічною пітливістю нема про що турбуватися, деякі лікарі серйозно ставляться до цього симптому, коли пацієнти згадують про нього через ці потенційно тривожні, хоча й рідкісні причини, що лежать в основі деяких випадків.

Тож, якщо ви сумніваєтеся, зверніть увагу на інші ознаки та недавні життєві події, які супроводжують ваші симптоми, і поговоріть зі своїм лікарем про свої занепокоєння.