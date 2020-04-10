Вчителька української мови Всеукраїнської онлайн-школи, ініційованої президентом Володимиром Зеленським, Юлія Набок-Бабенко, коментуючи свою помилку про білих ведмедів, заявила, що "вони і писати не вміють, і в Facebook не сидять".

Про це вона сказала в коментарі виданню “КП в Україні”

Вчителька зазначила, що лист від імені “Мишка Антарктичного” вона писала сама.

“Я вам більше скажу: ведмеді і писати не вміють, та й у Facebook вони навряд чи заходять. Я сама писала лист, перед тим перевіряла інформацію і про Антарктичний півострів, і про білих ведмедів. Якщо люди подивляться урок вже заради цього – я буду щаслива. Водночас повторять члени речення”, – сказала вона.

Крім того, вчитель математики онлайн-школи Дмитро Номіровський додав, що помилки будуть і далі, тому що у проєктів немає ні коректорів, ні редакторів. Набок-Бабенко також підтвердила цю інформацію.

“У нас немає редакторів. Ми вперше бачили запис уроків разом з телеглядачами. Тому може бути все, що завгодно”, – запевнила вона.

Як повідомлялося раніше, під час уроку для п’ятикласників вчителька української мови з Всеукраїнської онлайн-школи, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, розповіла дітям про “білого ведмедя з Антарктичного півострова”, який нібито надіслав їй листа.