Про це вона сказала в коментарі виданню “КП в Україні”
Вчителька зазначила, що лист від імені “Мишка Антарктичного” вона писала сама.
“Я вам більше скажу: ведмеді і писати не вміють, та й у Facebook вони навряд чи заходять. Я сама писала лист, перед тим перевіряла інформацію і про Антарктичний півострів, і про білих ведмедів. Якщо люди подивляться урок вже заради цього – я буду щаслива. Водночас повторять члени речення”, – сказала вона.
Крім того, вчитель математики онлайн-школи Дмитро Номіровський додав, що помилки будуть і далі, тому що у проєктів немає ні коректорів, ні редакторів. Набок-Бабенко також підтвердила цю інформацію.
“У нас немає редакторів. Ми вперше бачили запис уроків разом з телеглядачами. Тому може бути все, що завгодно”, – запевнила вона.
Як повідомлялося раніше, під час уроку для п’ятикласників вчителька української мови з Всеукраїнської онлайн-школи, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, розповіла дітям про “білого ведмедя з Антарктичного півострова”, який нібито надіслав їй листа.
- Раніше повідомлялося, що вчителька математики Всеукраїнської онлайн-школи, яку ініціював Президент Володимир Зеленський, під час уроку допустила при відніманні елементарну помилку.
- Також вчителька географії Всеукраїнської онлайн-школи під час уроку в 10 класі переплутала назви океанів.