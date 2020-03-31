Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.
“Молодший сержант Володимир Сергійович Мовчанюк 1983 року народження загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Первомайське Ясинуватського району Донецької області. Куля снайпера обірвала життя бійця 30 березня”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військослужбовець з с. Андрушівка Погребищенського району Вінницької області, служив за контрактом із травня 2015 року. Не одружений.
За попередніми даними, поховають бійця у рідному селі. Дата похорону наразі невідома.
За інформацією штабу ООС, 30 березня у зоні бойових дій на Донбасі від снайперської кулі загинув український боєць.
- Упродовж минулої доби на Донбасі бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів один український боєць загинув, троє отримали поранення та один – бойове ураження.
- На Донбасі український боєць підірвався на російській міні.