Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.

“Молодший сержант Володимир Сергійович Мовчанюк 1983 року народження загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Первомайське Ясинуватського району Донецької області. Куля снайпера обірвала життя бійця 30 березня”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військослужбовець з с. Андрушівка Погребищенського району Вінницької області, служив за контрактом із травня 2015 року. Не одружений.

За попередніми даними, поховають бійця у рідному селі. Дата похорону наразі невідома.

За інформацією штабу ООС, 30 березня у зоні бойових дій на Донбасі від снайперської кулі загинув український боєць.