У Міністерстві закордонних справ Росії привітали із річницею голосування Переяславської ради за "возз'єднання з Україною". У Посольстві Польщі в Україні висміяли повідомлення та нагадали РФ про "ведмедика із малим мозком".

Про це йдеться у відповідних дописах МЗС Росії та Посольства Польщі у Twitter.

МЗС Росії опублікувало повідомлення про річницю голосування Переяславської ради за “возз‘єднання України і Росії”.

У Кремлі наголосили, що 1654 року у Переяславі “одноголосно проголосували за возз’єднання”.

Окрім цього, там процитували слова Путіна про те, що “історична дата ще раз нагадує про долі двох “братніх народів”, переплетених упродовж століть”.

Своєю чергою, Посольство Польщі в Україні відреагувало на повідомлення, поширивши допис про річницю народження Алана Мілна, автора казок про “Вінні-Пуха”.

“Коли ти ведмедик із дуже малим мозком і думаєш про щось, іноді ти помічаєш, що думка, яка здавалася дуже розумною у твоїй голові, виглядає зовсім інакше, коли вона виходить назовні і її бачать інші”, – йдеться у твіті.

Варто зауважити, що росіяни не раз ототожнювали свою країну із ведмедем, намагаючись підкреслити силу держави.

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Довідка. 368 років тому гетьман України Богдан Хмельницький скликав військову раду у Переяславі. Оригінальні умови Переяславської ради згодом втратили та переписали. Проте, російські історики та політики протягом століть наполягають на бажаній парадигмі радянської влади: 18 січня 1654 року відбулося “об’єднання України та Росії”.