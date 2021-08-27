Українські спортсмени завоювали ще дві медалі на Паралімпійських іграх у Токіо (Японія).

Про це повідомляється на офіційному сайті змагань.

У третій день Паралімпіади-2020 українцям вдалося вибороти ще дві “бронзи”.

Так, український велогонщик, багаторазовий паралімпійський чемпіон з велотреку Єгор Дементьєв став бронзовим призером в індивідуальній гонці переслідування на 4000 метрів.

Золоту нагороду в цьому виді змагань завоював француз Доріан Фулон. “Срібло” – в австралійця Алістера Донохью.

Варто зауважити, що Єгор Дементьєв родом із Полтавщини, змагається як у велотреку, так і в шосейних гонках. Він – чотириразовий чемпіон літніх Паралімпійських ігор. Зокрема, на Паралімпіаді-2012 у Лондоні українець виступав у чотирьох дисциплінах (дві трекові та дві шосейні) та завоював дві золоті медалі.

Ще дві “золоті” нагороди Дементьєв здобув на Паралімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.

Єгор Дементьєв виступає в класах С4-5 (до них належать спортсмени, які можуть мати ампутації, порушення роботи м’язів або обмежений діапазон рухів, а також порушення, що впливають на координацію). У 2011 році Дементьєв унаслідок ДТП отримав компресійний перелом хребта. Через це спортсмену довелося перейти з олімпійського спорту в паралімпійський.

Ще одну “бронзу” сьогодні завоювала дзюдоїстка Юлія Іваницька. Бронзовою призеркою Паралімпіади-2020 українка стала у ваговій категорії до 48 кг.

У боротьбі за третє місце Іваницька перемогла японку Сідзуку Хангай.

Як інформує “Суспільне”, Іваницька – одна із найдосвідченіших спортсменок збірної України у дзюдо. Паралімпіада-2020 стала для неї вже четвертою у кар’єрі. На Іграх у Лондоні та Ріо-де-Жанейро українка також здобула бронзові нагороди.

Юлія Іваницька родом із Рівного. Вона виступає в класі В2, до якого належать спортсмени з частковим порушенням зору.