Перший день змагань на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завершила у Топ-5. Українські параатлети вибороли вісім медалей: одне "золото", п'ять срібних нагород та дві "бронзи".

#Букви розповідають, як завершився перший день Ігор-2020.

Так, золоту медаль завоювала плавчиня Єлизавета Мерешко.

Українка прийшла першою на дистанції 50 метрів вільним стилем. Крім того, Мерешко встановила Паралімпійський рекорд – 33.11. Спортсменка змагається у категоріях S6, S7, SB5 та SM6 – параатлети, що використовують для руху тільки тулуб та руки. Такі спортсмени мають ампутовані кінцівки чи церебральний параліч.

Найбільше у перший день Україна виборола срібних нагород – п’ять.

Три медалі у плаванні та дві у фехтуванні.

Антон Коль – у плаванні на спині на дистанції 100 м.

Максим Крипак – у плаванні на дистанції 50 м вільним стилем, також срібну медаль виборов дебютант Паралімпіади-2020.

Олексій Вірченко – дебютант Паралімпіади в Токіо – у плаванні на дистанції 100 м батерфляєм.

Олена Федота – у фехтуванні на візках (шабля, категорія В). Варто зазначити, що спортсменка раніше була учасницею Паралімпійських ігор з плавання, а після Ріо-2016 захопилась фехтуванням. І саме ця дисципліна принесла спортсменці медаль.

Артем Манько – у фехтуванні на візках (шабля, категорія А) – дебютант Паралімпійських ігор-2020.

Бронзова призерка з фехтування на візках Євгенія Бреус ( шабля, категорія А).

Ще одна бронзова призерка – Анна Гонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас – S6).

У другий день змагань виступатимуть 30 українських спортсменів, які братимуть участь у шести видах спорту та боротимуться за 11 комплектів нагород, а саме:

8 українських плавців змагатимуться за 4 комплекти нагород у плаванні із 14, у тому числі – змішана естафета (4х50 м вільним стилем) спортсмени з ураженнями опорно-рухового апарату. Ранкова програма з плавання розпочнеться о 9 годині, Фінальні змагання з плавання розпочнуться о 17 годині;

6 українських спортсменів – фехтувальників змагатимуться за 4 комплекти нагород із 4 можливих (шпага, чоловіки, жінки клас А та В), початок відбіркових о 9-00, фінали розпочнуться о 17-30;

Дементьєв Єгор – велосипедний спорт (трек, гонка з переслідуванням1000 м), змагання розпочнуться о 14-00;

2 спортсмена з пауеліфтингу – Панасюк Костянтин, вагова категорія до 54 кг – фінал о 18-30 та Копійка Марина до 41 кг – фінал о 13-00;

чоловіча збірна команда України з голболу (6 осіб) об 17-30 гратиме зі збірною командою Німеччини (ігри у підгрупі В). 8 спортсменів з продовжують змагання з тенісу настільного – ігри у підгрупах – та 26 серпня будуть Єзик Олександр, Косміна Наталя, Кац Лев по 2 гри у групі; Литовченко Марина, Ніколенко Максим, Дідух Віктор Петрунів Василь, Май Іван по 1 грі.