Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що сьогодні стали реальними всі найгірші побоювання, а всі попередження про вторгнення РФ в Україну виявилися трагічно точними. Він обіцяє, що вже сьогодні проти Росії запровадять масштабні санкції, котрі зупинять економіку РФ.

Про це повідомляє британське видання BBC.

У спеціальному зверненні до нації Великої Британії Борис Джонсон зазначив, що президент РФ Володимир Путін розпочав війну в Європі, напавши на мирну та дружню країну без жодного приводу.

За його словами, російські війська атакують мирне населення України, а вторгнення іде з декількох напрямків — суходолом, повітрям та морем. Джонсон зауважив, що йдеться не про “якусь далеку країну, яку ніхто не знає”.

Джонсон також звернувся до українців, наголосивши, що Велика Британія молиться за Україну та її громадян.

“Я не вірю, що російський диктатор підпорядкує собі національне почуття українців”, – додав Джонсон.

Він зазначив, що Україна, яка є другою за величиною країною Європи, десятки років жила спокійно, насолоджуючись свободою та демократією. Тому не можна допустити, щоб зараз ця свобода була знищена. Як наголосив британський прем’єр, вони “не можуть і не будуть відводити погляд” від ситуації в Україні.

Політик нагадав, що Велика Британія була однією з перших країн у Європі, яка допомогла Україні з озброєнням і, обіцяє Джонсон, найближчими днями його країна зробить ще більше.

“Сьогодні ми разом із нашими союзниками погодимо масштабний пакет економічних санкцій, які зупинять російську економіку”, – наголосив Борис Джонсон.

Він зауважив, що Європі потрібно колективно відмовитися від енергозалежності від Росії, адже саме нафта та газ дали Путіну контроль над Європейським континентом.

Джонсон наголосив, що “огидна та варварська авантюра Путіна” обов’язково повинна закінчитись невдачею.