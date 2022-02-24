Про це повідомляє британське видання BBC.
У спеціальному зверненні до нації Великої Британії Борис Джонсон зазначив, що президент РФ Володимир Путін розпочав війну в Європі, напавши на мирну та дружню країну без жодного приводу.
За його словами, російські війська атакують мирне населення України, а вторгнення іде з декількох напрямків — суходолом, повітрям та морем. Джонсон зауважив, що йдеться не про “якусь далеку країну, яку ніхто не знає”.
Джонсон також звернувся до українців, наголосивши, що Велика Британія молиться за Україну та її громадян.
“Я не вірю, що російський диктатор підпорядкує собі національне почуття українців”, – додав Джонсон.
Він зазначив, що Україна, яка є другою за величиною країною Європи, десятки років жила спокійно, насолоджуючись свободою та демократією. Тому не можна допустити, щоб зараз ця свобода була знищена. Як наголосив британський прем’єр, вони “не можуть і не будуть відводити погляд” від ситуації в Україні.
Політик нагадав, що Велика Британія була однією з перших країн у Європі, яка допомогла Україні з озброєнням і, обіцяє Джонсон, найближчими днями його країна зробить ще більше.
“Сьогодні ми разом із нашими союзниками погодимо масштабний пакет економічних санкцій, які зупинять російську економіку”, – наголосив Борис Джонсон.
Він зауважив, що Європі потрібно колективно відмовитися від енергозалежності від Росії, адже саме нафта та газ дали Путіну контроль над Європейським континентом.
Джонсон наголосив, що “огидна та варварська авантюра Путіна” обов’язково повинна закінчитись невдачею.
- Нагадаємо, о 5 ранку 24 лютого Російська Федерація оголосила Україні війну.
- Також у своєму зверненні 24 лютого Президент Франції Емманюель Макрон стверджує, що російська агресія проти України є “найсерйознішою атакою на мир, стабільність у Європі за десятиліття”.
- Окрім цього, президент Чехії Мілош Земан, який завжди вирізнявся проросійською позицією, зреагував на вторгнення Росії в Україну та закликав Захід до найжорсткіших санкцій проти РФ.