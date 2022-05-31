Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Переговори відбулися саме тоді, коли повномасштабне вторгнення РФ в Україну поставило під загрозу постачання палива в Європу. Близько шести мільйонів британських домогосподарств можуть зіштовхнутися з відімкненням електроенергії цієї зими, якщо Росія припинить постачання газу до Європейського Союзу. “У світлі злочинного вторгнення Росії в Україну, важливо розглянути всі можливі варіанти для підтримки безпеки постачання газу і його зберігання, якщо це буде необхідно”, – йдеться у повідомленні. У перспективі Велика Британія досліджує варіанти та місця для зберігання чистої енергії, наприклад водню. У Великій Британії рахунки за енергоносії різко зростають, а інфляція досягає найвищого рівня за останні 40 років. Регулятор енергетичного ринку очікує, що близько 12 мільйонів домогосподарств збідніють після того, як ліміт рахунків за електроенергію зросте до рекордних 2800 фунтів стерлінгів у жовтні.