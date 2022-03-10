Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Російська війна в Україні триває вже третій тиждень, і жодна з її заявлених цілей не була досягнута, попри тисячі загиблих людей, понад два мільйони біженців і тисячі осіб, які ховаються в обложених містах під безжальним бомбардуванням.
“Ми дуже стурбовані потенційним використанням хімічної зброї, – сказала Трасс. – Ми вже бачили, як Росія використовувала цю зброю на полях конфлікту, але це було б серйозною помилкою з боку Росії, доповнюючи серйозні помилки, які вже зробив Путін”.
Коментарі з’явилися через день після того, як Сполучені Штати спростували повторні звинувачення Росії в тому, що Вашингтон начебто керує лабораторіями біологічної війни в Україні. У ньому назвали заяви “смішними” і припустили, що Москва, можливо, закладає основу для використання хімічної або біологічної зброї.
Раніше в четвер міністра оборони Великої Британії Джеймса Хеппі запитали, чи може використання хімічної зброї перетнути “червону лінію”, яка призвела б до того, що члени НАТО залучаються до конфлікту.
“Я не думаю, що корисно брати на себе будь-які тверді зобов’язання просто зараз щодо того, де проходить ця червона лінія. Але я думаю, що президент Путін повинен чітко сказати, що коли інші країни застосовували хімічну зброю, це викликало міжнародну реакцію, – сказав Хеппі. – Я думаю, що він (Путін) повинен негайно подумати про те, що сталося з іншими країнами, де вони це використали”.
- Нагадаємо, нова теорія змови стала популярною серед деяких онлайн-спільнот, що сформувалися навколо QAnon, – одна з них одночасно просувається Кремлем як виправдання свого вторгнення в Україну. Суть цієї неправдивої конспірології така: Сполучені Штати розробляють біологічну зброю в Україні, а Володимир Путін втрутився, щоб врятувати ситуацію та знищити зброю.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що російські пропагандисти відповідальні за воєнні злочини російської влади. Зокрема вони поширили фейк, що авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі був свідомим, оскільки там засіли “нацисти” із батальйону “Азов”, а не вагітні жінки з дітьми.
- Заяви Кремля про створення Україною біологічної зброї повторюють ці ж тези у Сирії, після чого Росія атакувала мирне населення регіону хімічною зброєю.