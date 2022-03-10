Велика Британія дуже стурбована потенційним використанням Росією хімічної зброї в Україні. Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, попередивши, що її застосування стало б серйозною помилкою президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Російська війна в Україні триває вже третій тиждень, і жодна з її заявлених цілей не була досягнута, попри тисячі загиблих людей, понад два мільйони біженців і тисячі осіб, які ховаються в обложених містах під безжальним бомбардуванням.

“Ми дуже стурбовані потенційним використанням хімічної зброї, – сказала Трасс. – Ми вже бачили, як Росія використовувала цю зброю на полях конфлікту, але це було б серйозною помилкою з боку Росії, доповнюючи серйозні помилки, які вже зробив Путін”.

Коментарі з’явилися через день після того, як Сполучені Штати спростували повторні звинувачення Росії в тому, що Вашингтон начебто керує лабораторіями біологічної війни в Україні. У ньому назвали заяви “смішними” і припустили, що Москва, можливо, закладає основу для використання хімічної або біологічної зброї.

Раніше в четвер міністра оборони Великої Британії Джеймса Хеппі запитали, чи може використання хімічної зброї перетнути “червону лінію”, яка призвела б до того, що члени НАТО залучаються до конфлікту.

“Я не думаю, що корисно брати на себе будь-які тверді зобов’язання просто зараз щодо того, де проходить ця червона лінія. Але я думаю, що президент Путін повинен чітко сказати, що коли інші країни застосовували хімічну зброю, це викликало міжнародну реакцію, – сказав Хеппі. – Я думаю, що він (Путін) повинен негайно подумати про те, що сталося з іншими країнами, де вони це використали”.