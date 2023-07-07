Джерело: The Independent
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що транспортні засоби підвищать здатність країни захищати свою інфраструктуру через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
“Ці спеціалізовані протипожежні машини посилять здатність України захищати свою інфраструктуру від російської кампанії ракетних і безпілотних атак і продовжуватимуть нашу підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно”.
Їх доставили з різних місць Великобританії на військову базу в Кембріджширі, де персонал перевіряє та готує їх перед подальшою поставкою в Україну.
Головний пожежний офіцер Міністерства оборони Сім Некс зазначив:
“Ми впевнені, що обладнання, надане на сьогоднішній день, і пов’язане з ним навчання безпосередньо посилять протипожежний потенціал, оскільки ми розглядаємо подальші можливості підтримки української військової пожежної служби в просуванні”.
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