За словами Міністерства оборони Великої Британії спеціальні пожежні машини мають прибути в Україну найближчими тижнями.

Джерело: The Independent

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що транспортні засоби підвищать здатність країни захищати свою інфраструктуру через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

“Ці спеціалізовані протипожежні машини посилять здатність України захищати свою інфраструктуру від російської кампанії ракетних і безпілотних атак і продовжуватимуть нашу підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно”.

Їх доставили з різних місць Великобританії на військову базу в Кембріджширі, де персонал перевіряє та готує їх перед подальшою поставкою в Україну.

Головний пожежний офіцер Міністерства оборони Сім Некс зазначив:

“Ми впевнені, що обладнання, надане на сьогоднішній день, і пов’язане з ним навчання безпосередньо посилять протипожежний потенціал, оскільки ми розглядаємо подальші можливості підтримки української військової пожежної служби в просуванні”.