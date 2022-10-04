Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.

“Я радий оголосити, що ми продовжимо нинішнє розміщення наших середньодальніх засобів протиповітряної оборони… на наступний період, щоб переконатися, що, оскільки Польща допомагає продовжувати логістичну підтримку Україні, вона робить це безпечно”, – заявив Бен Воллес.

Нагадаємо, що прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Велика Британія ніколи не визнає анексію Росією Донецької, Луганської, та частини Херсонської й Запорізької областей.

Трасс зауважила, що президент РФ Володимир Путін укотре порушив міжнародне право “зневагою до життя українського народу, який він, як він стверджує, представляє”.

“Велика Британія ніколи не буде ігнорувати суверенну волю цих людей, і ми ніколи не визнаємо Донецьку, Луганську, Херсонську й Запорізьку області як щось інше, окрім української території”, – наголосила прем’єрка.

За її словами, не можна дозволити Путіну змінювати міжнародні кордони за допомогою грубої сили. Вона наголосила, що підтримуватиме Україну й докладе зусиль, щоб “він [Путін] програв цю незаконну війну”.