Міністерство оборони Великої Британії зазначило, що протягом останніх семи днів Бахмут знову став місцем найзапекліших боїв на фронті, до того ж Росія, ймовірно, має не багато резервів для боротьби в Бахмуті.

Повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в Twitter

У повідомленні зазначено, що українські сили досягли успіху на півночі та півдні міста Бахмут.

“Російські захисники, ймовірно, борються з низьким моральним станом, поєднанням різнорідних підрозділів і обмеженою здатністю знаходити та вражати українську артилерію”, – йдеться в заяві.

Також зазначено, що російське керівництво, ймовірно, вважає політично неприйнятним відмовитись від Бахмута, який має символічну вагу для окупантів. Однак існує велика ймовірність, що у ворога бракує резервів для бою.