Повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в Twitter
У повідомленні зазначено, що українські сили досягли успіху на півночі та півдні міста Бахмут.
“Російські захисники, ймовірно, борються з низьким моральним станом, поєднанням різнорідних підрозділів і обмеженою здатністю знаходити та вражати українську артилерію”, – йдеться в заяві.
Також зазначено, що російське керівництво, ймовірно, вважає політично неприйнятним відмовитись від Бахмута, який має символічну вагу для окупантів. Однак існує велика ймовірність, що у ворога бракує резервів для бою.
- Піхотинці 28-ої ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу за підтримки артилерії та мінометів успішно вибили російських окупантів з посадки південніше Бахмуту.
- У британській розвідці зауважили, що після червневого затишшя навколо міста Бахмут на Донеччині знову розпочались одні з найзапекліших боїв російсько-української війни.
- Заступниця міністра оборони України зазначила, що у Бахмуті російські окупанти перебувають у пастці, оскільки наші війська обстрілюють ворожі позиції та унеможливили вихід.