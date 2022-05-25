Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відхилив ідею щодо скасування санкцій проти РФ та наголосив на тому, що Росія не має перешкоджати Україні експортувати зерно. Це необхідно задля допомоги країнам, де дефіцит зерна може спровокувати голод.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Воллес відхилив ідею скасування санкцій і схвалив пропозицію чорноморських країн, таких як Туреччина, супроводжувати постачання українського зерна після того, як Москва виключила участь західних сил.

“Це зерно для всіх, Лівії, Ємену. Люди у всьому світі сподіваються на це зерно, щоб прогодувати себе. Я закликаю Росію вчини правильно і дати Україні можливість експортувати зерно та припинити красти його”, – сказав Бен Воллес.

Також він додав, що не потрібно говорити про санкції, необхідно робити правильні вчинки.