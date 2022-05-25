Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Воллес відхилив ідею скасування санкцій і схвалив пропозицію чорноморських країн, таких як Туреччина, супроводжувати постачання українського зерна після того, як Москва виключила участь західних сил.
“Це зерно для всіх, Лівії, Ємену. Люди у всьому світі сподіваються на це зерно, щоб прогодувати себе. Я закликаю Росію вчини правильно і дати Україні можливість експортувати зерно та припинити красти його”, – сказав Бен Воллес.
Також він додав, що не потрібно говорити про санкції, необхідно робити правильні вчинки.
- Запасів пшениці у світі лишилося приблизно на 10 тижнів. Серед причин – повномасштабне вторгнення Росії в Україну. А також те, що Індія нещодавно заборонила експорт пшениці.
- Один із топвиробників зернових у світі — Індія — заборонила експорт пшениці.
- За оцінками ООН, російське вторгнення в Україну призвело до порушення логістичних ланцюгів та загрожує знищити глобальну продовольчу систему.