Представники Венеціанської комісії відмовилися від ідеї проведення засідання у Венеції (Італія) через коронавірус.

Про це повідомляє Twitter відомства.

У зв’язку зі спалахом коронавірусу прийнято рішення погодити заплановані документи в письмовому вигляді.

“Через поширення коронавірусу на півночі Італії розширене бюро Венеціанської комісії вирішило не проводили пленарне засідання у Венеції. Замість цього невідкладні думки на запит держав і узгоджені тексти будуть затверджуватися в письмовій формі”, – сказано в повідомленні.

У зв’язку зі спалахом вірусу в трьох північних регіонах – Ломбардія, Венето і Емілія-Романья закриті школи і університети, музеї та театри, заборонені масові заходи. Такі заходи триватимуть мінімум до 8 березня.

Раніше в Італії госпіталізували громадянку України з підозрою на зараження коронавірусом COVID-19.