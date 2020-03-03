Про це повідомляє Twitter відомства.
У зв’язку зі спалахом коронавірусу прийнято рішення погодити заплановані документи в письмовому вигляді.
“Через поширення коронавірусу на півночі Італії розширене бюро Венеціанської комісії вирішило не проводили пленарне засідання у Венеції. Замість цього невідкладні думки на запит держав і узгоджені тексти будуть затверджуватися в письмовій формі”, – сказано в повідомленні.
У зв’язку зі спалахом вірусу в трьох північних регіонах – Ломбардія, Венето і Емілія-Романья закриті школи і університети, музеї та театри, заборонені масові заходи. Такі заходи триватимуть мінімум до 8 березня.
Раніше в Італії госпіталізували громадянку України з підозрою на зараження коронавірусом COVID-19.
- У Всесвітній організації з охорони здоров’я припускають, що атиповий китайський коронавірус може вирости в пандемію.
- У жодного з 89 евакуйованих із Китаю громадян, які перебувають на обсервації в селищі Нові Санжари, не виявлено коронавірус COVID-2019.