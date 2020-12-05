Очільниця ОГП Ірина Венедіктова, що генеральний прокурор — це людина, яка є заступником глави держави з питань справедливості.

Таку думку вона висловила в інтерв’ю Наталії Мосейчук для проєкту “VIP з Мосейчук”.

Журналістка пригадала скандальний вислів президента Володимира Зеленського під час розмови з президентом США Дональдом Трампом в липні минулого року щодо тодішнього очільника Офісу генпрокурора Руслана Рябошапки.

“З того часу, як у нас є більшість в парламенті, я можу сказати зі 100-відсотковою впевненістю, що генеральний прокурор буде моєю людиною”, — казав Зеленський.

Мосейчук запитала Венедиктову, чиїм “парнєм” вона є. Генпрокурорка запевнила, що є незалежною.

“Ну давайте все ж таки повернемо, що ж, мабуть, не “парєнь”, а генпрокурор, незалежно від гендеру. По друге: президент, коли пропонував цю посаду, він в жодному разі права власності на неї не ставив. І якесь привласнення… Як до речі не ставився. Я думаю, що як раз (і для людей, і для президента, а президент відчуває очікування людей), дуже важливо, щоб генеральний прокурор виконував те, для чого його туди поставили”, — сказала вона.

Розмірковуючи на тему того, “для чого її туди поставили”, Венедіктова заявила, що вважає себе заступницею президента.

“Що таке генеральний прокурор? Це заступник президента по справедливості як раз. Я і мене поставили навести лад. Я вважаю, що я з цим завданням зараз справляюсь”, — заявила вона.

На відео з 3:15 хвилин

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала призначення Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора за поданням президента Володимира Зеленського у березні поточного року. #Букви розповідали, що відомо про нову очільниці відомства.

До цього Венедіктова кілька місяців виконувала обов’язки директора Державного бюро розслідувань, а раніше була нардепом від “Слуги народу”.