Генпрокурорка Ірина Венедіктова звернулася до Нацагентство з попередження корупції в зв'язку з конфліктом інтересів в розпочатій проти неї справі про недекларування майна.

Про це йшлося у відеозверненні генпрокурора, опублікованому прес-службою Офісу генпрокурора.

Венедіктора зазначила, що заявником у справі є особа, яка фігурує в одному з проваджень Офісу генпрокурора, маючи на увазі одеського активіста Сергія Стерненка.

У зв’язку з тим вона заявила про можливий конфлікт інтересів.

“Саме тому, задля уникнення маніпуляцій щодо цього факту, я повідомила НАЗК про потенційний конфлікт інтересів і постановила про відвід від виконання повноважень керівника органу прокуратури та Генерального прокурора в цьому провадженні”, — повідомила вона.