Про це йшлося у відеозверненні генпрокурора, опублікованому прес-службою Офісу генпрокурора.
Венедіктора зазначила, що заявником у справі є особа, яка фігурує в одному з проваджень Офісу генпрокурора, маючи на увазі одеського активіста Сергія Стерненка.
У зв’язку з тим вона заявила про можливий конфлікт інтересів.
“Саме тому, задля уникнення маніпуляцій щодо цього факту, я повідомила НАЗК про потенційний конфлікт інтересів і постановила про відвід від виконання повноважень керівника органу прокуратури та Генерального прокурора в цьому провадженні”, — повідомила вона.
- Нагадаємо, в кінці лютого генпрокурорка Ірина Венедиктова та її чоловік Денис Колесник не задекларували елітну квартиру в Києві, в якій проживають. Вартість житла — близько півмільйона доларів.
- Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України порушити справу за повідомленням про недекларування генеральним прокурором Іриною Венедіктовою майна.
- Раніше повідомлялося, що одеський активіст Сергій Стерненко написав заяву в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) на генпрокурора Ірину Венедіктову через можливе декларування нею недостовірної інформації.