Угорщина погодилася надати транзитний коридор громадянам України, які застрягли в Австрії та Хорватії через закриття кордонів.

Про це повідомив в Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як повідомлялося раніше, близько 500 громадян України не можуть повернутися додому через посилений карантин, введений в країнах Європи у зв’язку з поширенням COVID-19.Йдеться про громадян, авіарейси яких були скасовані (майже 400 осіб) та кілька десятків автомобілістів, які не встигли дістатися додому до закриття угорських кордонів.

За словами глави МЗС, Угорщина погодилася надати цим громадянам транзитний коридор.

“Провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Домовилися, що Угорщина надасть транзит громадянам України, які на автобусах і авто “застрягли” на кордонах з Австрією та Хорватією. Станом на зараз, їх 310. Чекаємо вдома!”, — написав Кулеба.

Також міністр повідомив, що понад 170 українських громадян сьогодні повернулися додому літаком австрійських авіаліній.

“174 громадянина України вже вилетіли Австрійськими авіалініями додому з Відня. Дякую за хорошу роботу посольству України та вдячний авіакомпанії за готовність іти назустріч”, — зазначив він.