Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт постанови № 3434 проголосував 251 народний обранець.
Автором документа є голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія.
Основною метою ухвалення документа є відновлення роботи Верховної Ради в звичайному режимі після карантину.
“Взяти до відома, що з 18 травня 2020 року Верховна Рада України працює відповідно до календарного плану проведення третьої сесії ВРУ дев’ятого скликання, затвердженого постановою від 16 січня 2020 року”, – йдеться в тексті постанови.
Документ набуває чинності з дня ухвалення.
Як наголосив перед голосуванням спікер Парламенту Дмитро Разумков, Рада не зупиняла свою роботу під час карантину, але функціонувала в іншому режимі.
“Вітаю, з 18 числа буде звичний для нас режим роботи”, – оголосив він.
Парламент у період карантину, оголошеного в Україні у зв’язку зі спалахом коронавірусу, працював у режимі комітетів і кілька разів збирався на позачергові засідання.
Згідно з календарним планом, Верховна Рада 19-22 травня працює в режимі пленарного засідання.
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- З початку року десять народних депутатів пропустили 90 % голосувань Верховної Ради України.