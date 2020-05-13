Верховна Рада України проголосувала сьогодні за відновлення календарного режиму роботи і пленарних засідань із 18 травня.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови № 3434 проголосував 251 народний обранець.

Автором документа є голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія.

Основною метою ухвалення документа є відновлення роботи Верховної Ради в звичайному режимі після карантину.

“Взяти до відома, що з 18 травня 2020 року Верховна Рада України працює відповідно до календарного плану проведення третьої сесії ВРУ дев’ятого скликання, затвердженого постановою від 16 січня 2020 року”, – йдеться в тексті постанови.

Документ набуває чинності з дня ухвалення.

Як наголосив перед голосуванням спікер Парламенту Дмитро Разумков, Рада не зупиняла свою роботу під час карантину, але функціонувала в іншому режимі.

“Вітаю, з 18 числа буде звичний для нас режим роботи”, – оголосив він.

Парламент у період карантину, оголошеного в Україні у зв’язку зі спалахом коронавірусу, працював у режимі комітетів і кілька разів збирався на позачергові засідання.

Згідно з календарним планом, Верховна Рада 19-22 травня працює в режимі пленарного засідання.