Про це у Facebook повідомила депутатка Юлія Клименко.
Клименко зауважила. що у ВР був “повний зал” депутатів, які прийняли за день два десятки законів. Серед прийнятих сьогодні рішень є продовження воєнного стану, зниження ПДВ та акцизу на пальне, долучення до переліку ветеранів війни тих військовослужбовців, які воювали в 2014 році та тих, хто захищає Україну під час повномасштабного вторгнення Росї нині. Від мобілізації звільнили тих, хто доглядає за особами з інвалідністю. Також депутати прийняли закон, який оптимізує роботу Національної поліції під час воєнного стану.
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