15 березня Верховна Рада ухвалила 20 законів, серед яких - продовження воєнного стану ще на 30 днів та зниження ПДВ та акцизу на пальне.

Про це у Facebook повідомила депутатка Юлія Клименко.

Клименко зауважила. що у ВР був “повний зал” депутатів, які прийняли за день два десятки законів. Серед прийнятих сьогодні рішень є продовження воєнного стану, зниження ПДВ та акцизу на пальне, долучення до переліку ветеранів війни тих військовослужбовців, які воювали в 2014 році та тих, хто захищає Україну під час повномасштабного вторгнення Росї нині. Від мобілізації звільнили тих, хто доглядає за особами з інвалідністю. Також депутати прийняли закон, який оптимізує роботу Національної поліції під час воєнного стану.