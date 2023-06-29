Джерело: Міністерство фінансів України.
Відтак, угода створить правові підстави для приєднання України до згаданої програми ЄС, головною метою якої є співробітництво між податковими адміністраціями її країн-учасниць у питаннях боротьби з податковим шахрайством, ухиленням від сплати податків та агресивним податковим плануванням.
Очікується, що участь України у програмі сприятиме:
- боротьбі з ухиленням від сплати податків та покращенню податкового адміністрування в Україні;
- підтримці розроблення заходів податкової політики та імплементації законодавства ЄС щодо оподаткування;
- стимулюванню співпраці між податковими органами України та країн ЄС, зокрема у частині обміну податковою інформацією, розвитку інституційного потенціалу, людської компетентності та інформаційних й електронних систем.
Зокрема, передбачається, що прийняття законопроєкту та подальша участь України у програмі “Fiscalis” матимуть загальний позитивний вплив на стан справ у сфері реалізації державної податкової політики та слугуватимуть додатковим інструментом інтенсифікації реформ у цій сфері.
- З 24 лютого 2022 року Світовий банк мобілізував на підтримку України фінансові ресурси у розмірі 34 млрд доларів. Понад 22 млрд доларів з цієї суми вже надано Україні.
- До державного бюджету надійшли кошти від Світового банку у розмірі 63 млн євро, які будуть спрямовані на забезпечення оплати праці співробітників державних органів та педагогів.
- До 2027 року Європейський Союз покриє 45% всіх потреб щодо фінансування відновлення України.