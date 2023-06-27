З 24 лютого 2022 року Світовий банк мобілізував на підтримку України фінансові ресурси у розмірі 34 млрд доларів. Понад 22 млрд доларів з цієї суми вже надано Україні.

Джерело: Міністерство фінансів України.

У межах робочого візиту до Вашингтона, США, міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з керівництвом Світового банку.

Сторони обговорили співпрацю у мобілізації ресурсів на бюджетні потреби та швидке відновлення.

Сергій Марченко подякував Групі Світового банку за вагому фінансову допомогу для України з перших днів повномасштабної військової агресії РФ. А також зазначив, що з 24 лютого 2022 року Світовий банк мобілізував на підтримку України фінансові ресурси у розмірі 34 млрд доларів США. Понад 22 млрд доларів США з цієї суми вже надано Україні.

“Фінансова допомога, отримана від Світового банку та створених трастових фондів, відіграє вагому роль у забезпеченні першочергових соціальних видатків та підтримці збалансованості державного бюджету”, – наголосив Сергій Марченко.

Також сторони обговорили імплементацію нових спільних системних проєктів, які будуть впроваджуватись у процесі відбудови України, зокрема для реконструкції транспортної інфраструктури “RELINK”, електроенергетичного сектору “Re-Power”, а також підтримки системи охорони здоров’я “Heal Ukraine”. Окрім того, українська сторона разом із колегами зі Світового банку наразі опрацьовують пропозиції щодо ініціювання ще двох нових проєктів.

Окремо очільник Мінфіну України подякував за нещодавнє підписання угоди про додаткові 1,76 млрд доларів США, які Україна отримає від США, Великої Британії та Фінляндії у межах проєкту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine).