Відповідний законопроєкт опублікований на вебсайті ВР.
Як зазначають в ініціативі “Українська книжкова революція”, мета законопроєкту – зупинити “падіння” українського книжкового ринку, спричинене російською агресією і карантинними обмеженнями, а також забезпечити його зростання.
Законопроєкт передбачає:
- відшкодування витрат на оренду приміщень книгарням, які продають книжки українською мовою (до 20% доходів з продажу цих книжок);
- надання сертифікатів для придбання українських книжок при народженні дитини і при досягненні 14-ліття;
У пояснювальній записці йдеться, що завдяки цьому кількість книгарень за 5 років зросте в 4-5 разів, а обсяг україномовного книжкового ринку – втричі, водночас асортимент – удвічі, причому по всій країні читатимуть переважно українською мовою.
Для того, щоб отримати субсидії, потрібно звернутися до Українського інституту книги (УІК). Їх планують надавати щоквартально з першого кварталу 2023 року.
ДОВІДКА. Ініціатива “Українська книжкова революція” – об’єднання громадськості, влади, письменників, видавців для розвитку українського книжкового ринку. Заснована у травні 2021 року організаціями “Простір свободи” та “Український світ”
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