Верховна Рада України внесла зміни до законопроєкту про розвиток українського книговидавництва. Таке рішення підтримали 278 депутатів. Мета — зупинити занепад вітчизняного книжкового ринку.

Відповідний законопроєкт опублікований на вебсайті ВР.

Як зазначають в ініціативі “Українська книжкова революція”, мета законопроєкту – зупинити “падіння” українського книжкового ринку, спричинене російською агресією і карантинними обмеженнями, а також забезпечити його зростання.

Законопроєкт передбачає:

відшкодування витрат на оренду приміщень книгарням, які продають книжки українською мовою (до 20% доходів з продажу цих книжок);

надання сертифікатів для придбання українських книжок при народженні дитини і при досягненні 14-ліття;

У пояснювальній записці йдеться, що завдяки цьому кількість книгарень за 5 років зросте в 4-5 разів, а обсяг україномовного книжкового ринку – втричі, водночас асортимент – удвічі, причому по всій країні читатимуть переважно українською мовою.

Для того, щоб отримати субсидії, потрібно звернутися до Українського інституту книги (УІК). Їх планують надавати щоквартально з першого кварталу 2023 року.

ДОВІДКА. Ініціатива “Українська книжкова революція” – об’єднання громадськості, влади, письменників, видавців для розвитку українського книжкового ринку. Заснована у травні 2021 року організаціями “Простір свободи” та “Український світ”