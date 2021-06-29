Про це, зокрема, повідомляють агентства ВВС та AFP.

За таке рішення виступили 8 суддів проти 3. “Сьогодні історичний день для свобод”, – заявив після цього голова суду Артуро Залдівар.

Верховний суд постановив, що дорослі можуть подавати заявки на отримання дозволу на вирощування і вживання власного канабісу.

Водночас куріння у громадських місцях і на очах у дітей заборонено.

У постанові суду не згадується комерціалізація (продаж) канабісу.

Кримінальне покарання за зберігання понад 5 грамів марихуани або продаж наркотиків залишається в силі, інформує видання The Guardian.

Як відомо, рекреаційне використання канабісу – вживання, не пов’язане з медичними показаннями: наприклад для отримання задоволення чи інших цілей.

Рішення Верховного суду стало ще одним кроком до легалізації канабісу в Мексиці.

Водночас деякі групи вже заявили, що рішення навряд чи призведе до негайних серйозних змін. Зокрема, неурядова організація “United Against Crime” вказала на те, що рішення суду не скасовує кримінальну відповідальність за зберігання і транспортування марихуани.

Варто зазначити, що нижня палата Конгресу Мексики схвалила законопроєкт, що дозволяє рекреаційне використання канабісу, ще в березні, проте цей документ все ще потребує остаточного схвалення Сенатом.

Згідно із законопроєктом, повнолітні жителі країни зможуть зберігати до 28 грамів марихуани, а також вирощувати до восьми кущів канабісу вдома (для особистого користування). Для цього потрібно буде мати одну з п’яти ліцензій, які видаватимуть на вирощування, переробку, продаж, дослідження та експорт марихуани.